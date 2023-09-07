اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ H2A الذي يحمل مركبة الهبوط على سطح القمر

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محافظة كاغوشيما - (جيجي برس)-- أطلقت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) يوم الخميس بنجاح صاروخ H-2A الذي يحمل مركبة الهبوط الذكية لأبحاث القمر (SLIM) التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، والتي ستكون أول مركبة فضائية يابانية تهبط على سطح القمر

تم إطلاق مركبة الإطلاق H-2A رقم 47 من مركز تانيغاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في محافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان، حوالي الساعة 8:42 صباحًا. ودخل القمر الصناعي لمهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية (XRIS) إلى المدار المخطط له بعد حوالي 14 دقيقة، ومركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) بعد حوالي 47 دقيقة.

وكان هذا أول إطلاق لصاروخ كبير في اليابان منذ فشل إطلاق الصاروخ الجديد H3 في البلاد في مارس/ آذار.

حددت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وجاكسا في الأصل موعد إطلاق الصاروخ H-2A في شهر مايو/ أيار تقريبًا. ومع ذلك، تم تأجيل عملية الإطلاق حيث قامت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ردًا على فشل إطلاق الصاروخ H3، وقامت بالتحقيق في التأثير على الأجزاء المشتركة واتخذت التدابير اللازمة. وعلى الرغم من تحديد موعد الإطلاق الجديد في 26 أغسطس/ آب، إلا أنه تم تأجيل الإطلاق ثلاث مرات بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

ومن المقرر أن تصل المركبة SLIM، التي يبلغ ارتفاعها حوالي 2.4 متر وتزن حوالي 200 كيلوغرام، إلى مدار حول القمر خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر بعد الإطلاق، ومن المتوقع أن تحقق أول هبوط لليابان على سطح القمر خلال ستة أشهر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)