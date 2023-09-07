ارتفاع عدد حالات إساءة معاملة الأطفال خلال عام 2022 في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن عدد حالات إساءة معاملة الأطفال في اليابان في السنة المالية 2022 ارتفع بواقع 11510 حالات مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 219170 حالة.

وصل عدد الحالات التي تعالجها مراكز استشارات الأطفال في جميع أنحاء البلاد إلى أعلى مستوى له للعام الثاني والثلاثين على التوالي منذ بدء الإحصائيات في العام المالي 1990، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الأطفال والعائلات.

وفي العام المالي المنتهي في مارس/ آذار 2023، تم الإبلاغ عن أكثر من نصف إجمالي الحالات من الشرطة إلى مراكز استشارات الأطفال. ولاحظت الوكالة زيادة الوعي حول منع إساءة معاملة الأطفال في مختلف المنظمات.

حسب الفئة، زادت حالات الاعتداء النفسي، بما في ذلك التهديد اللفظي والأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي، من 4760 إلى 129484، وهو ما يمثل حوالي 60% من جميع الحالات.

وارتفع عدد حالات الاعتداء الجسدي من 2438 إلى 51679. وبلغت حالات الإهمال 35556 بزيادة 4108، وقضايا الاعتداء الجنسي عند 2451 بزيادة 204.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)