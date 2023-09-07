إلقاء القبض على برلماني ياباني بتهمة الرشوة

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقي القبض على المشرع الياباني ماساتوشي أكيموتو اليوم الخميس للاشتباه في تلقيه رشاوى بقيمة حوالي 60 مليون ين من رئيس سابق لشركة اليابان لتطوير طاقة الرياح

فقد قامت النيابة العامة الشهر الماضي بمداهمة مكاتب المشرع في مجلس النواب أكيموتو ماساتوشي بتهمة تلقي مبالغ مالية كبيرة من الرئيس السابق لشركة اليابان لتطوير طاقة الرياح تسوكاواكي ماسايوكي.

ويشتبه في أن عضو مجلس النواب، البالغ من العمر 48 عاما، تلقى أموالا مقابل الإدلاء بتصريحات برلمانية لصالح شركة اليابان لتطوير طاقة الرياح بناء على طلب الشركة، وفقا لفريق التحقيق الخاص التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو.

وقالت مصادر قريبة منه إن أكيموتو نفى أن تكون الأموال التي تلقاها عبارة عن رشاوى.

وفي الوقت نفسه، اعترف الرئيس السابق لشركة اليابان لتطوير طاقة الرياح ، ماسايوكي تسوكاواكي، 64 عامًا، بأن الأموال كانت رشاوى لأكيموتو. وقال الرئيس السابق: ”شعرت بالامتنان لدعمه لعمليات شركة Japan Wind“.