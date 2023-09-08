المملكة العربية السعودية تثق باليابان بشأن تصريف مياه فوكوشيما

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعربت المملكة العربية السعودية عن ثقتها الكاملة في اليابان فيما يتعلق بتصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية، وفقاً لوزارة الخارجية اليابانية.

أبدت المملكة العربية السعودية وجهة النظر عندما شرح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي خطة تصريف مياه فوكوشيما في اجتماع حوار استراتيجي مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس.

وفي الاجتماع، قال هاياشي إن اليابان ستصدر تأشيرات تسمح بدخول اليابان لمرات متعددة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمواطنين السعوديين ذوي مستويات معينة من الدخل.

ورحب الأمير فيصل بالخطوة اليابانية الهادفة إلى زيادة التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وعقد الاجتماع تماشيا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو/ تموز بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوضع إطار للحوار الاستراتيجي بين المسؤولين على مستوى وزراء خارجية البلدين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)