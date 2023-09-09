اليابان ستنهي التطعيمات المجانية ضد فيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة على خطة لإنهاء برنامج مؤقت لتقديم لقاحات كورونا مجانًا في نهاية السنة المالية 2023 حتى مارس/ آذار من العام المقبل.

اعتبارًا من السنة المالية 2024، سيوفر برنامج التطعيم في البلاد جرعة تطعيم ضد كورونا مرة واحدة سنويًا بين الخريف والشتاء للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين يتعرضون لخطر كبير للإصابة بأعراض حادة لفيروس كورونا.

تم تصنيف التطعيمات ضد فيروس كورونا الجديد على أنها تطعيمات طارئة بموجب قانون التحصين لمنع انتشار المرض، وسيتم تغطية تكاليفها من الأموال العامة حتى مارس المقبل.

وتدرس وزارة الصحة التحول إلى برنامج التطعيم الروتيني اعتبارًا من السنة المالية 2024 لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر للسماح لهم بتلقي لقاح كورونا، وربما دفع جزء من تكاليف التطعيم.

بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، من المرجح أن تجعل الوزارة التطعيمات ضد فيروس كورونا برنامج تطعيم طوعي، مما يتطلب منهم دفع تكاليف التطعيم بأنفسهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)