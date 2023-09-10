اليابان وأوكرانيا تتفقان على بدء محادثات بشأن الاتفاقية الأمنية

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طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماعهما في كييف يوم السبت، على أن بلديهما سيطلقان مفاوضات بشأن اتفاقية أمنية ثنائية.

كما أجرى هاياشي محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بشكل منفصل في نفس اليوم، حيث أعرب عن خطة اليابان لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا مع عمل القطاعين العام والخاص في اليابان معًا.

وفي منشور على تطبيق تليغرام، قال زيلينسكي إن اليابان وأوكرانيا ستتفاوضان على الاتفاقية الأمنية بناءً على بيان مشترك لمجموعة السبع. وأعرب عن امتنانه لليابان.

وقال هاياشي إن اليابان تأمل في إطلاق المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وصرح وزير الخارجية اليابانى للجانب الأوكرانى أنه من المقرر عقد مؤتمر اليابان وأوكرانيا حول تعزيز إعادة البناء الاقتصادى فى الدولة التى مزقتها الحرب فى طوكيو فى أوائل العام المقبل. وأوضح أيضًا أن وزارة الخارجية اليابانية ستنشئ مكتبًا لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في دفع عملية إعادة البناء الاقتصادي في أوكرانيا.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)