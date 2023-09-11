كيشيدا يحث ولي العهد السعودي على قيادة استقرار سوق النفط

أخبار اليابان

نيودلهي - (جيجي برس)-- أبلغ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن اليابان تأمل أن تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور قيادي في تحقيق الاستقرار في سوق النفط الخام، بما في ذلك عن طريق زيادة الإنتاج.

وجاء هذا التعليق في وقت خفضت فيه السعودية إنتاجها من النفط الخام طوعا.

والتقى الزعيمان في نيودلهي بعد ظهر السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تستمر يومين والتي بدأت في العاصمة الهندية في نفس اليوم.

وقال ولي العهد إن المملكة العربية السعودية ستستجيب للطلب العالمي على النفط الخام، بما في ذلك من خلال تعزيز طاقتها الإنتاجية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)