المخرج الياباني هاماغوتشي يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي

أخبار اليابان

البندقية - (جيجي برس)-- حاز فيلم ”إيفل داز نات إكزيست“ للمخرج الياباني هاماغوتشي ريوسوكي الذي سبق أن حصل على أوسكار أفضل فيلم أجنبي عن ”درايف ماي كار“، على جائزة الأسد الفضي الكبرى للجنة التحكيم الكبرى في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في قسم التنافس. وقد أعلن عن الفائزين في كل قسم في اليوم الأخير من المهرجان يوم السبت.

وفي الماضي، فاز المخرج الياباني أكيرا كوروساوا بجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية الثلاثة الكبرى وجائزة الأوسكار.

وحصل فيلم ”كائنات مسكينة“ للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس بجائزة ”الأسد الذهبي“ على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم.

يحكي فيلم هاماغوتشي قصة قرية تقع في بيئة غنية بالطبيعة. يواجه سكانها خطة لبناء موقع تخييم ومرافق ذات صلة بالمنشأة لتلبية احتياجات السياح. ويعلم القرويون في نهاية المطاف أن المشروع سيعود بالسوء على إمدادات المياه والنظام البيئي المحلي.

يذكر أن المخرج كان قد فاز بجوائز كبرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي ومهرجان كان السينمائي. وبإضافة جائزة البندقية الحالية، يكون المخرج قد حصل على جوائز في المهرجانات السينمائية الدولية الثلاثة الكبرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)