الأميرة اليابانية كيكو تحتفل بعيد ميلادها السابع والخمسين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- احتفلت الأميرة اليابانية كيكو بعيد ميلادها السابع والخمسين يوم الاثنين، وقامت بالنظر إلى العام الماضي حيث زادت واجباتها الرسمية مثل الزيارات الإقليمية بعد تخفيف قيود كورونا.

في إجابات كتبتها بمعرض أسئلة الصحفيين قبل عيد ميلادها، قالت الأميرة ”لقد شاركت مع الأمير أكيشينو في مختلف الفعاليات شخصياً لأول مرة منذ عدة سنوات، وكانت لدي فرص للقاء العديد من الأشخاص“.

سافرت الأميرة إلى بريطانيا لحضور تنصيب الملك تشارلز الثالث في مايو/ أيار مع الأمير أكيشينو، زوجها، الذي هو الأخ الأصغر للإمبراطور ناروهيتو.

في يوليو/ تموز، قامت الأميرة كيكو بزيارة بلدة أتسوما في أقصى محافظة هوكايدو اليابانية. في حدث زراعة الأشجار مع طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في البلدة، التي تعرضت لزلزال كبير في عام 2018، تمنت الأميرة نمو الأطفال بصحة جيدة.

وقالت: ”بالتفكير في الأطفال الذين سيصنعون المستقبل، أريد الانخراط في الأنشطة التي تمنح الأمل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)