اكتمال المرحلة الأولى من تصريف مياه فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- أكملت محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1 الجولة الأولى من تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية في المحيط يوم الاثنين كما هو مقرر، حسبما ذكرت شركة تيبكو يوم الإثنين.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التالية في أواخر سبتمبر/ أيلول.

وتضمنت المرحلة الأولى، التي بدأت في 24 أغسطس/ آب، تصريف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة والمخففة التي تحتوي على التريتيوم على بعد حوالي كيلومتر واحد قبالة الشاطئ من المحطة بعد تخفيفها بمياه البحر.

وانتهت المحطة من تفريغ الكمية المقررة من المياه يوم الأحد، وبدأت في إزالة كمية صغيرة من المياه المعالجة من الأنابيب صباح يوم الاثنين، واستكملت العمل حوالي الساعة 12:15 ظهرًا.

وتخطط شركة تبيكو لتصريف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة في المرحلة الثانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)