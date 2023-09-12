محكمة يابانية ترفض المطالبة بمنح مزايا الزوجين للمثليين

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سابورو - (جيجي برس)-- أقرت محكمة يابانية يوم الاثنين رفض دعوى قدمها موظف سابق في حكومة محافظة هوكايدو يطالب بالتعويض عن رفضه مزايا مثل العلاوة للأشخاص المعتمدين على الدعم المالي من شريكه من نفس الجنس.

وبحسب محامي الدعوى، كانت هذا أول حكم من نوعه في اليابان حول منح الوضع المعتمد لشريك من نفس الجنس.

رفض القاضي الرئيسي كوئيتشي ميغيتا من محكمة منطقة سابورو مطالبة المدعي، كاؤرو ساساكي، البالغ من العمر 54 عامًا، بتعويضات تبلغ حوالي 4.83 مليون ين من حكومة محافظة هوكايدو في شمال اليابان، وجمعية تعاونية لعمال الحكومة المحلية.

وقال ميغيتا إن قواعد حكومة المحافظة بشأن رواتب موظفيها تنص على أن الأزواج الحقيقيين المعترف بهم كمعتمدين هم ”أولئك الذين لم يقدموا طلبات تسجيل (زواج) ولكنهم في واقع الأمر في علاقة تشبه علاقة الزواج“.

وبما أن القانون المدني الحالي يعترف فقط بالزيجات بين الأشخاص من الجنسين المختلفين، فإنه ”من الطبيعي تفسير القواعد على أنها لا تغطي الأزواج من نفس الجنس“، وفقا لقرار القاضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)