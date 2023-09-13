حكومة اليابان الجديدة تضم وجوه جديدة و5 نساء

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طوكيو - (جيجي برس)-- قرر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ضم خمس سيدات في حكومته الجديدة في التعديل الوزاري الذي أجري يوم الأربعاء، وهو ما يعادل أعلى رقم، حسبما ذكرت مصادر اليوم الثلاثاء.

وفي إطار التغيير الذي تشهده حكومة كيشيدا وفريق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، سيتم تعيين وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا (70 عاما) وزيرة للخارجية.

وسينضم إليها الوافدون الجدد في الحكومة شيناكو تسوتشيا، 71 عامًا، التي من المقرر أن تصبح وزيرة إعادة الإعمار بعد الكوارث، وهاناكو جيمي، 47 عامًا، التي ستتولى منصب وزيرة التنشيط الإقليمي، وأيوكو كاتو، 44 عامًا، التي ستكون وزيرة السياسات المتعلقة بالأطفال.

ومن المتوقع أن تبقى سانائي تاكائيتشي (62 عاما) في منصب وزيرة الأمن الاقتصادي.

وسيتم ترك العديد من المناصب الرئيسية دون تغيير، حيث سيحتفظ كل من كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، 60 عامًا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، 60 عامًا، بمنصبيهما الحاليين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)