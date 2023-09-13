اليابان تعرض اختبارًا متقدمًا لمحاكاة الزلزال لوسائل الإعلام

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تسوكوبا - (جيجي برس)-- كشف المعهد الياباني الوطني للبحوث لعلوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء اختبار محاكاة للزلازل باستخدام آلة اختبار حديثة.

ويأمل المعهد أن تساعد الآلة في الكشف عن آلية الزلازل في البيئة الطبيعية، من أجل التنبؤ بالزلازل الكبيرة مثل تلك المتوقع حدوثها في حوض نانكاي، الذي يمتد قبالة ساحل المحيط الهادئ من وسط إلى جنوب غرب اليابان.

تزن هذه الآلة، التي يُعتقد أنها الأكبر في العالم، حوالي 200 طن وتتألف من صفين من ألواح الصخور المكدسة، إحداها بطول 7.5 أمتار والأخرى بطول 6 أمتار. تستخدم مضخات هيدروليكية لتطبيق قوة على الأسطح العلوية والجانبية للصخرتين لفركهما ضد بعضهما البعض، مما يمكنها من تكرار انزلاق الصدوع.

تم الانتهاء من الآلة في أغسطس/ آب بتكلفة تقدر بحوالي 400 مليون ين، وفقًا للمعهد الواقع في تسوكوبا بمحافظة إيباراكي في شرق اليابان. في التجربة التي أُجريت يوم الثلاثاء، تم تطبيق قوة تبلغ حوالي 300 طن من الأعلى وحوالي 120 طنًا من الجانب للصخور المكدسة، مما أسفر عن حوالي 100 انزلاق بين الصخور عندما تحركت إحداها باتجاه الأخرى بمقدار سنتيمتر واحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)