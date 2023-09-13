كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول/طوكيو - (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان اليوم الأربعاء.

تم إطلاق الصواريخ من منطقة حول مطار سونان في بيونغ يانغ في حوالي الساعة 11:43 إلى 53 صباحًا.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية أيضًا إن ما قد يكون صواريخ باليستية أُطلقت من كوريا الشمالية في نفس اليوم.

وسقط الصاروخان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا لما ذكره كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو.

وأصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعليماته إلى المسؤولين الحكوميين بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة والتأكد من سلامة الطائرات والسفن والاستعداد الكامل للتعامل مع أي طارئ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)