التحركات لاستخدام فائض الكهرباء خلال النهار آخذة في الارتفاع في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- هناك تحركات متزايدة في اليابان لتحقيق الاستخدام الفعال لفائض الكهرباء المولد خلال النهار بواسطة الطاقة الشمسية، في الجهود المبذولة لتحويل الطلب على الطاقة وفقا للعرض.

وبدأت بعض الشركات المصنعة تشغيل مصانعها خلال النهار والتي عادة ما تعمل ليلاً، في حين قدم موردو الطاقة تخفيضات خلال النهار.

وتعتبر مثل هذه الخطوات أساسية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية، حيث أن توليد الكهرباء باستخدام مصدر الطاقة المتجددة يتأثر بسهولة بالطقس.

اعتبارًا من عام 2018، تقوم شركة طوكيو لصناعة الصلب، التي تنتج الفولاذ من الخردة المعدنية، بتشغيل الأفران الكهربائية في مصنعها في كيوشو في كيتاكيوشو، محافظة فوكوؤكا، جنوب غرب اليابان، خلال النهار بالإضافة إلى ساعات التشغيل التقليدية في الليل.

وقال مسؤول في الشركة إن العملية النهارية تهدف إلى ”الاستفادة من فائض الكهرباء وزيادة إنتاج الصلب“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)