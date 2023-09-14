اليابان تتبنى حزمة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة الشهر القادم

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية ستتبنى حزمة من الإجراءات الاقتصادية ”الجذرية“ في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الإعلان عن حكومته الجديدة ”سننفذ إجراءات اقتصادية جذرية لمساعدة الناس على كسب عيشهم“.

وأضاف أنه سيتم تقديم الخطوط العريضة للإجراءات الاقتصادية إلى أعضاء مجلس الوزراء خلال هذا الشهر حتى يتم اعتماد الحزمة بأكملها في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف أنه سيأمر بإعداد ميزانية تكميلية مالية لعام 2023 لتمويل الحزمة الاقتصادية المتوخاة ”في الوقت المناسب“.

وعندما سئل عن احتمال حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة، قال كيشيدا: ”بما أن صياغة التدابير الاقتصادية وتقديمها هي أولويتي القصوى، أود النظر في موعد محتمل“ (لحل مجلس النواب)”.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)