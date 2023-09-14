إصابة الأمير الياباني هيساهيتو بفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وكالة البلاط الإمبراطوري اليوم الخميس أن الأمير الياباني هيساهيتو، ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو، ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب الوكالة، أصيب الأمير بحمى شديدة بعد عودته من المدرسة إلى منزله يوم الأربعاء. وبينما كانت نتيجة اختبار المستضد التي أجريت في نفس اليوم سلبية، فقد تأكدت إصابة الأمير بفيروس كورونا الجديد في اختبار آخر أجراه في صباح اليوم التالي.

الأمير هيساهيتو طالب في الصف الثاني في المدرسة الثانوية العليا التابعة لجامعة تسوكوبا في حي أوتسوكا في طوكيو. وسيبقى في القصر ويتعافى حتى يوم الاثنين.

وجاءت نتيجة اختبار ولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو، والدي الأمير، سلبية في اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)