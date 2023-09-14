استطلاع: 13% في اليابان يرتدون الخوذات أثناء ركوب الدراجات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كان حوالي 13% من راكبي الدراجات في اليابان يرتدون خوذات الرأس بعد أن دخل قانون المرور على الطرق المعدل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان لإلزام جميع راكبي الدراجات ببذل جهد لارتدائها، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة الشرطة الوطنية يوم الخميس.

وارتفعت النسبة من 4% في استطلاع أجري قبل أبريل/ نيسان في 13 من محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة.

وبحسب المحافظة، سجلت إهيمي أعلى معدل للارتداء، بنسبة 59.9%، وفقًا لآخر استطلاع أجري في يوليو/ تموز. وفي إهيمي دخل مرسوم حيز التنفيذ في عام 2013 لتشجيع استخدام خوذات الدراجات.

وجاءت أويتا في المرتبة الثانية بنسبة 46.3٪، تليها غونما بنسبة 43.8٪.

وسجلت أدنى نسبة في نييغاتا بنسبة 2.4٪، تليها أوموري بنسبة 2.5٪، وأكيتا بنسبة 3.5٪. وفي تلك المحافظات الشمالية، يبدو أن الناس لا يعتمدون كثيرًا على الدراجات لأسباب تتعلق بالطقس والجغرافيا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)