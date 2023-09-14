عودة المحرك «الروتاري» لمازدا في سيارة MX-30 الجديدة الهجينة

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طوكيو - (جيجي برس) - بدأت شركة مازدا موتور يوم الخميس في قبول طلبات شراء سيارة هجينة جديدة تستخدم المحرك الدوار الأصلي لشركة صناعة السيارات اليابانية كمولد للكهرباء.

ومن المقرر إطلاق سيارة MX-30 Rotary-EV، بسعر يبدأ من 4,235,000 ين، في نوفمبر/ تشرين الثاني. تخطط مازدا لبيع 300 وحدة شهريًا.

يُطلق اسم ”المحرك الدوار“ على محرك فانكل الذي بدأ تصنيعه في ستينيات القرن العشرين، وتعاقبت عدة شركات على استخدامه حتى استقر لدى مازدا واستخدمته في العديد من طرازاتها المختلفة، لكنها أوقفت إنتاجه في عام 2012 بسبب ضعف كفاءته في استهلاك الوقود، إلا أنها قررت إعادة إحياء المحرك كمولد مدمج وقوي.

ومن المتوقع أن يتم استخدام السيارة الهجينة الجديدة كمركبة كهربائية يبلغ مداها 107 كيلومترات بشحنة واحدة خلال أيام الأسبوع، وللقيادة لمسافات طويلة في عطلات نهاية الأسبوع بالكهرباء التي يوفرها المحرك الدوار.

طورت مازدا المحرك الهجين الإضافي على الرغم من معارضة البعض داخل الشركة لإحياء المحرك الدوار. وباستخدام المحرك الموفر للمساحة، تعتقد شركة صناعة السيارات أنها تستطيع توسيع تشكيلة منتجاتها الهجينة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)