اليابان والولايات المتحدة تؤكدان التعاون للتعامل مع الصين

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طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس على أهمية التعاون الثنائي للتعامل مع الصين.

وأجرت كاميكاوا محادثة هاتفية مع بلينكن لمدة 10 دقائق تقريبا، وأجرت محادثات معه للمرة الأولى منذ أن أصبحت وزيرة للخارجية في التعديل الوزاري الذي أجري يوم الأربعاء.

وناقش المسؤولان القضايا الإقليمية بما في ذلك الصين، التي تزيد من أنشطتها العسكرية، وكوريا الشمالية، التي أطلقت مرارا وتكرارا صواريخ باليستية.

واتفقا على أن اليابان والولايات المتحدة ستعملان معًا لمعالجة هذه القضايا، فضلاً عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي بداية محادثتهما، قالت كاميكاوا: ”أود بناء علاقة جيدة مع الوزير بلينكن وتعزيز التحالف الياباني الأمريكي، الذي أصبح أقوى من أي وقت مضى“. وهنأها بلينكن على توليها منصب وزيرة الخارجية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)