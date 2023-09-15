اليابان ترد مرة أخرى على انتقادات الصين بشأن تصريف مياه فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- دحضت وزارة الخارجية اليابانية يوم الخميس مرة أخرى انتقادات الصين بشأن تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في أواخر أغسطس/آب.

وردا على الانتقادات الصينية بأن مسح اليابان لرصد مياه البحر من المناطق المحيطة بمحطة الطاقة في محافظة فوكوشيما شمال شرقي اليابان، لا يتمتع بمصداقية عالية، قالت الوزارة إن مزاعم بكين تتضمن سوء فهم بشأن السلامة وحججا لا تستند إلى حقائق، متسائلة على الجانب الصيني نشر المعلومات الصحيحة المدعومة بالأدلة العلمية.

في 7 سبتمبر/أيلول، قالت السفارة الصينية في طوكيو على موقعها الإلكتروني إن الصين لم تتم دعوتها للانضمام إلى آلية المسح التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مياه البحر التي جمعتها اليابان، وأن عينات مياه البحر التي قدمتها اليابان وحدها لا يمكن أن تثبت مصداقية نتائج المسح.

وردت الوزارة اليابانية بالقول إن اليابان لا يمكنها المشاركة في عملية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختيار المختبرات التي ستنضم إلى التقييم المقارن للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الوزارة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختبرات خارجية، تقوم بأخذ عينات من مياه البحر حول محطة فوكوشيما دايئيتشي مع اليابان، أكدت مدى ملاءمة مسح المراقبة الياباني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)