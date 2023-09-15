اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا.. أكثر من 92 ألف مُعمر تزيد أعمارهم عن 100 عام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة الصحة اليابانية إن عدد المعمرين في اليابان ارتفع بمقدار 1613 شخصًا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 92139 شخصًا حتى يوم الجمعة، مسجلاً رقمًا قياسيًا للعام الثالث والخمسين على التوالي.

وقالت الوزارة قبل يوم احترام المسنين الذي يصادف يوم الاثنين إن النساء يمثلن 81589 نسمة، أو ما يقرب من 90٪ من الإجمالي.

في عام 1963، كان هناك 153 شخصًا من المعمرين بلغوا سن المائة في البلاد، وهو أبعد عام متاح للإحصائيات. زادت هذه الأعداد إلى أكثر من 1000 شخص في عام 1981، وأكثر من 10,000 شخص في عام 1998، وأكثر من 50,000 شخص في عام 2012.

وقال مسؤول في الوزارة: ”لقد ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل رئيسي بفضل التقدم في التكنولوجيا الطبية“، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر عدد المعمرين في النمو في الوقت الحالي.

وكان لدى اليابان 73.74 من المعمرين لكل 100 ألف نسمة حتى يوم الجمعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)