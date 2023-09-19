الروبوتات اللوجستية تدخل حيز الاستخدام على نطاق أوسع في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يقوم عدد متزايد من الشركات في اليابان بإدخال الروبوتات التي تنقل البضائع والأجزاء تلقائيًا في مستودعاتها ومصانعها.

يعد ترشيد الخدمات اللوجستية قضية ملحة وسط الشعبية المتزايدة للتجارة الإلكترونية ونقص العمالة.

يزدهر سوق الروبوتات اللوجستية أيضًا بسبب ما يسمى بمشكلة 2024، أو إدخال حد أقصى للعمل الإضافي لسائقي الشاحنات اعتبارًا من أبريل من العام المقبل والذي يُنظر إليه على أنه يؤدي إلى نقص خطير في السائقين.

قدمت شركة أمازون حوالي 2600 روبوت ذاتي الدفع في قاعدتها اللوجستية واسعة النطاق في مدينة تشيبا شرق اليابان، والتي بدأت عملياتها في أواخر أغسطس/ آب. من بين أكثر من 30 ألف رف منتج، تلتقط الروبوتات الرفوف التي تحتوي على البضائع المطلوبة وتسليمها تلقائيًا إلى الموظفين المسؤولين.

وقال مسؤول في الشركة إنه بما أن الروبوتات تساعد في توفير الوقت، ”فيمكننا زيادة المخزونات بنسبة تصل إلى 40%“. استحوذ موقع أمازون في عام 2012 على الشركة الأمريكية التي طورت النظام للترويج لتقديمه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)