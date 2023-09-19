أول اختبار لوزيرة الخارجية اليابانية الجديدة

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- سيتم اختبار قدرة وزيرة الخارجية اليابانية الجديدة يوكو كاميكاوا، حيث من المقرر أن تقوم بأول ظهور دولي لها في نيويورك.

وتمثل زيارة نيويورك التي تبدأ يوم الاثنين أول رحلة خارجية لها منذ أن أصبحت وزيرة للخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو الأسبوع الماضي.

وتأتي الزيارة في وقت حرج تواجه فيه اليابان سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، مثل الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين والغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع تولي اليابان رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى هذا العام، فإن مهارات كاميكاوا الدبلوماسية ستكون موضع مراقبة عن كثب. شغلت كاميكاوا منصب وزيرة العدل ثلاث مرات في السابق.

من المقرر أن تحضر كاميكاوا في نيويورك اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع وتعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية. ومن المتوقع أن تناقش كاميكاوا أثناء اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الغزو الروسي لأوكرانيا والأنشطة البحرية المتزايدة للصين.

ومن المقرر أن تجري كاميكاوا محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتأكيد تعاونهما استنادا إلى التحالف الياباني الأمريكي. كما ستلتقي بوزراء خارجية دول مثل بريطانيا وفرنسا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)