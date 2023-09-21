【فيديو】قطار طلقة يتحوّل إلى حلبة مصارعة في اليابان

أخبار اليابان

أقيمت مباراة مصارعة يوم الاثنين داخل عربة قطار على متن قطار نوزومي شينكانسن السريع الذي كان يسير بسرعة تصل إلى 285 كيلومترا في الساعة بين طوكيو وناغويا.

نظمت مجموعة المصارعة المحترفة DDT Pro-Wrestling ومقرها طوكيو هذا الحدث، حيث تقاتل مينورو سوزوكي وسانشيرو تاكاغي في الممر الضيق، وقاما بحركات سريعة بنفس سرعة القطار الذي كان يستقله المتفرجون.

استأجرت المجموعة العربة بأكملها، مستفيدة من الخطة التي تقدمها شركة سكك حديد اليابان المركزية والتي تسمح للركاب باستئجار عربة قطار بالكامل.

أقامتمجموعة المصارعة المحترفة DDT Pro-Wrestling مباريات خارج الحلبة من قبل في أماكن مثل محل بيع الكتب والمخيم. نظمت المجموعة الحدث معتقدة أنه سيكون من الممتع أن يتصارع المشجعون على قطار الطلقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)