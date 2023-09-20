زعماء مجموعة السبع يؤكدون التعاون بشأن المساعدات لأوكرانيا

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نيويورك - (جيجي برس)-- أكد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، خلال اجتماعهم في نيويورك يوم الاثنين، على وحدتهم بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وسط الغزو الروسي.

وحضرت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الاجتماع في أول رحلة خارجية لها منذ توليها منصبها الأسبوع الماضي، مما يمثل الإطلاق الكامل لأنشطتها الدبلوماسية كرئيسة للخارجية لرئاسة منتدى مجموعة السبع هذا العام.

واتفق المشاركون في اجتماع الاثنين على الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة شنها غزوها لأوكرانيا.

وأعربوا عن قلقهم من أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية يمكن أن يضر بالأمن الإقليمي.

كما ناقش وزراء مجموعة السبع تحركات الهيمنة الصينية.

وقد التقت مع بلينكن يوم الاثنين وأكد المسؤولان مجددا التنسيق الثنائي الوثيق في معالجة القضايا العالمية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا وسلوك الهيمنة البحرية المتزايدة للصين.

والتقت كاميكاوا أيضا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في نفس اليوم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)