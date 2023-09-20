بدء دعوى قضائية في لبنان تطالب ”نيسان“ بتعويض مليار دولار

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القاهرة - (جيجي برس)-- بدأت يوم الاثنين في لبنان محاكمة في قضية رفعها رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن لمقاضاة شركة صناعة السيارات اليابانية وآخرين للحصول على تعويضات تزيد عن مليار دولار، حسبما ذكرت مصادر قضائية لبنانية.

وفي شهر مايو/ أيار، رفع غصن، الموجود الآن في لبنان، دعوى قضائية ضد ثلاث شركات، بما في ذلك نيسان، والعديد من مسؤولي نيسان بتهمة التشهير والتلاعب بالأدلة، وفقًا لرويترز.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في يوليو/تموز، قال غصن إنه أقام الدعوى لاستعادة سمعته، وليس للانتقام.

يشار إلى أن رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، يقيم في لبنان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018.

وقال غصن إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

وفي 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأنه فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة، ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)