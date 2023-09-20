الأمير الياباني هيساهيتو يعود إلى المدرسة بعد التعافي من فيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- ذكرت وكالة البلاط الإمبراطوري أن الأمير الياباني هيساهيتو، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش، عاد إلى المدرسة اليوم الثلاثاء، بعد التعافي من فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن الأمير البالغ من العمر 17 عاما، وهو نجل ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، تعافى الآن من المرض، مضيفة أن فترة البقاء في المنزل التي أوصت بها الحكومة بسبب المرض قد انقضت بالنسبة له.

ثبتت إصابة الأمير هيساهيتو، وهو طالب في الصف الثاني في المدرسة الثانوية، بفيروس كورونا يوم الخميس بعد إصابته بالحمى في اليوم السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)