أسعار الأراضي الإقليمية في اليابان ترتفع للمرة الأولى منذ 31 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وزارة الأراضي اليوم الثلاثاء أن متوسط أسعار الأراضي الإجمالية والأراضي السكنية في المناطق الإقليمية في اليابان حتى الأول من يوليو/ تموز هذا العام ارتفع للمرة الأولى منذ 31 عامًا.

ويعكس الارتفاع على أساس سنوي انتعاش الطلب على الأراضي السكنية والتجارية، خاصة في المناطق الحضرية، من أزمة جائحة كورونا.

وارتفعت أسعار الأراضي الإجمالية في اليابان بنسبة 1.0% في المتوسط، للعام الثاني على التوالي.

وارتفع المتوسط الوطني لأسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7%، مع نمو الطلب على السكن حتى في الضواحي بفضل أنماط الحياة المتنوعة بعد انتشار العمل عن بعد.

وارتفعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 1.5% مع انتعاش الطلب على الأراضي لفتح المتاجر بشكل رئيسي في مناطق التسوق والسياحة، مما اجتذب المزيد من الناس بعد رفع قيود كورونا. كما تم تعزيزه أيضًا من خلال الطلب القوي على الأراضي المخصصة للمكاتب وتطوير الوحدات السكنية في المراكز الحضرية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)