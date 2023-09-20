محادثات رفيعة المستوى بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- قالت الحكومتان اليابانية والكورية الجنوبية إن اليابان وكوريا الجنوبية والصين سيعقدون اجتماعًا دبلوماسيًا رفيع المستوى في سيؤول يوم الثلاثاء.

وتهدف كوريا الجنوبية، التي تتولى رئاسة إطار الحوار بين دول شرق آسيا الثلاث هذا العام، إلى عقد قمة ثلاثية خلال هذا العام، والتي تم تجميدها. وتستعد سيؤول الآن لتسريع العمل لترتيب الاجتماع بين قادة الدول الثلاث.

وسيحضر الاجتماع رفيع المستوى يوم الثلاثاء تاكيهيرو فوناكوشي، النائب الأول لوزير الخارجية الياباني، وجونغ بيونغ وون، نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون السياسية، ومساعد وزير الخارجية الصيني نونغ رونغ.

سيكون التركيز منصبًا على ما إذا كان بإمكان الدول الثلاث استغلال المحادثات رفيعة المستوى لعقد اجتماع لوزراء الخارجية كخطوة تمهيدية للقمة الثلاثية، في وقت توترت فيه العلاقات بين اليابان والصين بالتوتر، حيث تعارض بكين بشدة تصريف المياه المعالجة والمخففة في المحيط من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية المتضررة في شمال اليابان.

وقبل اجتماع كبار المسؤولين، ستعقد اليابان وكوريا الجنوبية والصين محادثات على مستوى العمل يوم الاثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)