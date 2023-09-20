سوبر ماريو يظهر في مترو كيوتو

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس) -- قالت شركة نينتندو يوم الثلاثاء إنها ستعرض صورًا من سلسلة ألعاب الفيديو سوبر ماريو على امتداد جدار يمتد حوالي 100 متر في ممر تحت الأرض في مدينة كيوتو غرب اليابان، بدءًا من في 5 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كيوتو: ”يتم الترويج لهذا المشروع باعتباره جهدًا للمساهمة في استراتيجيتنا الأساسية لزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول“ إلى الملكية الفكرية لشركة نينتندو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)