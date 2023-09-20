بدء حملة جديدة من التطعيم ضد متحوّر أوميكرون XBB.1.5 في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- بدأت جولة جديدة من التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد في اليابان يوم الأربعاء، باستخدام اللقاحات الفعالة بشكل أساسي ضد سلالة XBB.1.5 وهي نسخة متحّورة من أوميكرون XBB، والتي اكتُشِفَت لأول مرة في الهند في أغسطس/ آب.

التطعيم متاح مجانًا لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكبر والذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل. وتستمر الحملة حتى نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، على أن يتم تغطية تكاليف التطعيم من الأموال العامة.

اللقاحات من صنع شركة فايزر وشركة موديرنا، وهي متاحة لمن يبلغون من العمر 6 أشهر على الأقل و6 سنوات على الأقل، على التوالي. يتم إعطاء اللقاحات ذات الجرعة الواحدة بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الجرعة السابقة.

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق مؤهلون أيضًا لتلقي لقاح نوفافاكس.

يمكن لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكبر والذين لم يتلقوا قط لقاح كورونا من قبل أن يحصلوا على التطعيم بموجب برنامج مختلف عن الجولة الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)