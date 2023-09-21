رئيس وزراء اليابان يدعو إلى التعاون من أجل السلام في الأمم المتحدة

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نيويورك - (جيجي برس) -- دعا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء إلى تعاون عالمي من أجل السلام وسط اتساع الانقسامات في العالم، مشددًا على أهمية الكرامة الإنسانية.

وفي خطابه في المناقشة العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لزعماء العالم إنه يهدف إلى خلق ”عالم مليء بالتعاون، وليس الانقسام والمواجهة“.

وقال إننا بحاجة إلى عالم سلمي ومستقر يمكن فيه ضمان كرامة الإنسان. ولتحقيق مثل هذا الهدف من غير المستحب أن تكون هناك انقسامات ضمن المجتمع الدولي. وأضاف أنه من المهم للمجتمع الدولي أن يوحد الجهود لمواجهة المشاكل معا عن طريق تجاوز الاختلافات المتعلقة بهياكل الدول ومفاهيم القيم.

وقال ”إن العالم يواجه قضايا معقدة ومترابطة تتراوح من تغير المناخ والأمراض المعدية إلى التحديات التي تواجه سيادة القانون“.

وأشار كيشيدا إلى أن أحد المجالات التي يحتاج العالم إلى التعاون فيها هي نزع السلاح النووي وهو مشروعه الأساسي. وقال إن اليابان ستعمل على تعزيز الجهود العملية للحفاظ على وتعزيز إطار عمل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المعروفة باسم NPT. وأضاف أن اليابان ستقدم حوالي 20 مليون دولار إضافية للمساعدة على تأسيس منتدى من أجل إجراء مداولات حول نزع السلاح النووي بمنشآت أبحاث في الخارج.

وشدد على أنه ”لا يمكننا التغلب على هذه الصعوبات إذا ظل مجتمع دولي منقسم حول الأيديولوجيات أو القيم“. ”يجب أن نعود إلى الأساس المتمثل في التعامل مع حياة الإنسان وكرامته بأهمية قصوى“.

وتابع: ”من خلال تسليط ضوء جديد على “الكرامة الإنسانية”، أعتقد أن المجتمع الدولي قادر على التغلب على الاختلافات في الأنظمة أو القيم، وتعزيز “التعاون الدولي الذي يركز على الإنسان” بشكل مطرد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)