انطلاق معرض طوكيو لألعاب الفيديو 2023

أخبار اليابان

تشيبا - (جيجي برس)-- انطلق معرض طوكيو للألعاب 2023 يوم الخميس بعدد قياسي من الشركات العارضة بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا في اليابان.

ومن المتوقع أن يجذب معرض هذا العام، الذي يضم أكثر من 780 عارضًا، حوالي 200 ألف زائر على مدار الأيام الأربعة حتى يوم الأحد.

ويشارك في هذا الحدث، الذي يقام في مركز مؤتمرات ماكوهاري ميسي في مدينة تشيبا شرق طوكيو، أكثر من 400 شركة أجنبية بما في ذلك شركة NetEase Games الصينية، مطور لعبة الإنترنت الشهيرة ”Knives Out“.

ومن بين الشركات اليابانية، تعرض شركة Sega Corp لعبة ”Football Manager 2024“، وهي لعبة محاكاة لإدارة أندية كرة القدم طورتها شركة أوروبية تابعة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)