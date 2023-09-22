اليابان وكوريا الجنوبية تتشاركان القلق بشأن الصواريخ الكورية الشمالية
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نيويورك - (جيجي برس)-- أعربت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونظيرها الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الخميس، عن قلقهما بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.
وفي اجتماعهما في نيويورك، قال كاميكاوا لبارك إن اليابان ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية.
ويعد هذا أول اجتماع بين كاميكاوا وبارك منذ أن تولى الوزيرة اليابانية منصبها الأسبوع الماضي. وهنأ بارك كاميكاوا على توليها المنصب.
واتفق الوزيران على أن طوكيو وسيؤول ستواصلان التنسيق بشكل وثيق بشأن القمة المقترحة لزعماء اليابان والصين وكوريا الجنوبية، المتوقع عقدها في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا العام.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
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