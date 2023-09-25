إصابة الأميرة كاكو اليابانية بفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- ذكرت وكالة البلاط الإمبراطوري يوم الأحد أن الأميرة اليابانية كاكو، الابنة الثانية لولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، أصيبت بعدوى فيروس كورونا.

ألغت الأميرة كاكو مشاركتها في حدث أقيم في محافظة توتوري غربي اليابان، الأحد. وستقيم في أحد فنادق المحافظة حتى يوم الخميس.

وقالت الوكالة إن الأميرة شعرت بعدم الراحة في حلقها ليلة السبت وأصيبت بالحمى صباح الأحد. وصلت إلى توتوري يوم السبت لحضور مسابقة أداء لغة الإشارة بالمدرسة الثانوية في مدينة توتوري يوم الأحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)