الحكومة اليابانية توافق على دواء جديد لمرض الزهايمر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت وزارة الصحة اليابانية يوم الاثنين على عقار جديد لمرض الزهايمر تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة الأدوية اليابانية إيساي وشريكتها الأمريكية بيوجين.

ومن المتوقع أن يؤدي عقار ”ليكانيماب“ إلى إبطاء تطور الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من الضعف الإدراكي في مرحلة مبكرة بسبب المرض الذي يعتقد أنه ناجم عن تراكم بروتين يسمى ”أميلويد بيتا“ في الدماغ.

وقال إيساي إنه في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أدى تناول الدواء لمدة 18 شهرًا لهؤلاء المرضى إلى تقليل الانخفاض في الوظائف الإدراكية بنسبة 27% مقارنة بالعلاج الوهمي، مما يعني تأخيرًا في تطور الأعراض بنحو سبعة أشهر ونصف.

سيتم وضع ليكانيماب قيد الاستخدام السريري بحلول نهاية هذا العام على أقرب تقدير، بعد تحديد سعره الرسمي في المجلس الطبي المركزي للتأمين الاجتماعي، الذي يقدم المشورة لوزير الصحة.

وقال هارو نايتو، الرئيس التنفيذي لشركة إيساي في بيان: ”لقد تمكنا من فتح صفحة جديدة في تاريخ علاج مرض الزهايمر“.

وتمت الموافقة على العقار بالفعل في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط تكلفته حوالي 26500 دولار سنويا. ولم يتم تحديد السعر في اليابان بعد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)