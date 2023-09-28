ياباني يتولى رئاسة هيئة تطوير المقاتلات اليابانية-البريطانية-الإيطالية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- من المتوقع أن يرأس مواطن ياباني منظمة ستنشئها اليابان وبريطانيا وإيطاليا في خريف عام 2024 لتطويرهم المشترك لطائرة مقاتلة من الجيل التالي، حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن الحكومة اليابانية تدرس إمكانية تعيين مسؤول سابق بوزارة الدفاع في أعلى منصب في المنظمة التي سيكون مقرها في بريطانيا.

ومن المقرر أن تقوم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية، وشركة BAE Systems PLC البريطانية، وشركة Leonardo SpA الإيطالية وغيرها بتشكيل مشروع مشترك لتسهيل تطوير الطائرات المقاتلة المشتركة.

ومن المقرر أن تقوم المنظمة بدراسة الطلب من الدول الثلاث وتقديم طلبات لتصميم الطائرات المقاتلة وإنتاجها مع المشروع المشترك.

ووفقا لخطة التطوير، سيتم الانتهاء من التصميم بحلول السنة المالية 2027.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)