اليابان تقوم بإعداد مشروع وطني للتعامل مع الخرف

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- تخطط الحكومة اليابانية لما وصفته بمشروع وطني جديد للتعامل مع الخرف، يتمحور حول تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من المتلازمة والتعايش معها.

وعقدت الحكومة يوم الأربعاء الماضي أول اجتماع لمجلس يهدف إلى جمع آراء الأشخاص المصابين بالخرف وأسرهم والخبراء مثل الباحثين.

عقد الاجتماع بعد أن أصدر البرلمان في يونيو القانون الأساسي للخرف لتعزيز تحقيق مجتمع تكافلي.

وفي اليابان، من المتوقع أن يستمر عدد الأشخاص المصابين بالخرف في الزيادة بسبب شيخوخة المجتمع، حيث من المتوقع أن يعاني منه حوالي 9.53 مليون شخص، أو واحد من كل أربعة مسنين، في عام 2040.

هناك حاجة ملحة لمعالجة المشكلة، لأنها قد تؤدي إلى ضرورة توفير رعاية المسنين من قبل كبار السن، وترك العاملين في مجال الرعاية وظائفهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)