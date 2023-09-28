ميتسوبيشي موتورز تقرر إنهاء إنتاج السيارات في الصين

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طوكيو - (جيجي برس) -- تخطط شركة ميتسوبيشي موتورز للانسحاب من الإنتاج في الصين بسبب تباطؤ مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات اليابانية دخلت في محادثات نهائية مع شريكها في المشروع المشترك مجموعة قوانغتشو للسيارات حول هذا الموضوع

.من المرجح أن تقوم شركة ”جي أه سي“ الصينية المشتركة بينها وبين الشريك المحلي بتحويل المصنع الواقع في مقاطعة هونان إلى قاعدة إنتاج للسيارات الكهربائية. وذكرت شركة ميتسوبيشي موتورز أن المحادثات حول مستقبل أعمالها في الصين مع المساهمين في المشروع المشترك مستمرة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.

بدأت شركة ميتسوبيشي موتورز الإنتاج في الصين في سبتمبر/ أيلول 2012 من خلال مشروع مشترك أنشأته مع مجموعة قوانغتشو للسيارات وشركة ميتسوبيشي التجارية اليابانية الكبرى.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أطلقت شركة ميتسوبيشي موتورز سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات أوتلاندر التي تعمل بالبنزين في الصين. ومع ذلك، وبسبب تباطؤ المبيعات وسط شعبية السيارات الكهربائية، أوقفت الشركة الإنتاج المحلي منذ مارس/ آذار من هذا العام.

وسط التحول السريع في السيارات الكهربائية في سوق السيارات في الصين، تواجه شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، بما في ذلك شركة نيسان موتور وهوندا موتور، أيضًا انخفاضات حادة في المبيعات وتقوم بمراجعة استراتيجياتها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)