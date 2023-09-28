اليابان تكشف عن إجراءات طارئة لمواجهة نقص سائقي الشاحنات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو اليوم الخميس إنه سيعقد اجتماعًا وزاريًا الأسبوع المقبل لوضع حزمة طارئة من الإجراءات لمعالجة النقص المحتمل في سائقي الشاحنات.

وأعلن عن الخطة للصحفيين بعد زيارة شركة لوجستية في حي أوتا بطوكيو حيث من المتوقع أن يؤدي تطبيق حد العمل الإضافي لسائقي الشاحنات في أبريل/ نيسان من العام المقبل إلى نقص خطير في هؤلاء العمال.

وقال كيشيدا إن الحزمة ستشمل تقديم حوافز للجهود المبذولة لأتمتة أعمال مناولة البضائع وخفض عدد عمليات إعادة التسليم إلى النصف، بالإضافة إلى تشجيع استخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وقال أيضًا إن الحكومة تهدف إلى سن تشريع مطلع العام المقبل لضمان رسوم توصيل عادلة من أجل تأمين الأموال اللازمة لزيادة أجور سائقي الشاحنات.

وتعهد بالتنفيذ السريع لحزمة منفصلة من الإجراءات التي تم تجميعها في يونيو لمعالجة النقص في السائقين. تتضمن الحزمة مراجعة للممارسات غير الفعالة في صناعة النقل بالشاحنات والتي تجعل ساعات عمل السائقين أطول.

(النقص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)