جامعة طوكيو تصعد إلى المركز 29 في التصنيف العالمي للجامعات

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لندن - (جيجي برس)-- ارتقت جامعة طوكيوإلى المرتبة 29 في تصنيف جامعات العالم لعام 2024 الصادر عن مجلة تايمز هايرويدوكيشن البريطانية والذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء.

شهدت الجامعة الوطنية تحسينًا في وضعها مقارنة بالعام السابق حيث كانت في المرتبة 39، واحتلت المرتبة الأعلى بين الجامعات اليابانية.

احتلت جامعة أكسفورد في بريطانيا المركز الأول للسنة الثامنة على التوالي، تلتها جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. وكانت المراكز العشرة الأولى محتلة بواسطة جامعات أمريكية وبريطانية.

حصلت جامعة تسينغهوا الصينية على أعلى تصنيف بين الجامعات الآسيوية في المرتبة 12.

ووصل عدد الجامعات اليابانية المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة إلى خمس جامعات، ارتفاعًا من اثنتين. وجاءت جامعة كيوتو في المركز 55، وجامعة توهوكو في المركز 130، وجامعة أوساكا في المركز 175، ومعهد طوكيو للتكنولوجيا في المركز 191.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)