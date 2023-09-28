صادرات اليابان من الأسماك إلى الصين تتراجع بنسبة 70.8%

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس إن صادرات اليابان من المنتجات السمكية إلى الصين في أغسطس/ آب انخفضت بنسبة 70.8% عن العام السابق، مما يعكس القيود الصينية على المنتجات البحرية اليابانية.

فرضت الصين حظرا شاملا على المنتجات البحرية اليابانية مباشرة بعد أن بدأت اليابان في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية إلى المحيط في 24 أغسطس/ آب.

وتأثرت صادرات الإسكالوب بشكل خاص، حيث انخفضت بنسبة 71.3٪. ويمثل الإسكالوب الجزء الأكبر من صادرات المنتجات السمكية اليابانية، ويذهب حوالي نصفها إلى الصين.

وانخفض إجمالي صادرات اليابان الغذائية إلى الصين بنسبة 43%.

تراجعت صادرات المنتجات السمكية إلى هونغ كونغ، التي شددت القيود أيضًا على الواردات من اليابان، بنسبة 11٪. تعد هونغ كونغ ثاني أكبر مستورد للمنتجات السمكية اليابانية بعد البر الرئيسي للصين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)