تقاعد الرئيس التنفيذي لشركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت في مارس/ آذار المقبل

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طوكيو -(جيجي برس)-- أعلنت شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت يوم الخميس أن الرئيس والمدير التنفيذي جيم رايان سيتقاعد في نهاية مارس/ آذار المقبل.

سيعمل هيروكي توتوكي، رئيس مجموعة سوني، مؤقتًا كرئيس تنفيذي في الشركة التابعة لمجموعة سوني وتختص بمنصة الألعاب الشهرة بلاي ستيشن وعمليات الألعاب الأخرى.

وقال رايان في بيان، موضحا سبب تقاعده: ”لقد وجدت صعوبة متزايدة في التوفيق بين العيش في أوروبا والعمل في أمريكا الشمالية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)