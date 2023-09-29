68 ٪ من الشركات الصغيرة في اليابان تواجه نقصًا في العمالة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة اليابانية يوم الخميس أن أكثر من ثلثي الشركات الصغيرة في اليابان تواجه نقصًا في العمالة.

وفي المسح الذي أجري في الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب، بلغت نسبة الشركات التي قالت إنها ليس لديها عدد كاف من العمال 68%، وهو أعلى مستوى منذ بدء البيانات في عام 2015.

ومن بين الشركات، قالت 57.2% إنها في وضع خطير قد يعيق عملياتها، وقالت 6.9% إنها في وضع خطير للغاية قد يضطرها إلى إغلاق أعمالها.

وكانت نسبة الشركات التي تواجه نقصا في العمالة هي الأعلى في صناعة الرعاية التمريضية بنسبة 86.0٪، تليها صناعة البناء بنسبة 82.3٪، وصناعة الفنادق والمطاعم بنسبة 79.4٪.

وقال مسؤول في غرفة التجارة والصناعة اليابانية: ”أصبح نقص العمالة أكثر خطورة وينتشر إلى مجموعة واسعة من الصناعات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)