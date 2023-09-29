بدء المرحلة الثانية من تصريف مياه فوكوشيما المعالجة والمخففة الشهر القادم

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تبيكو“ يوم الخميس إنها ستبدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجولة الثانية من تصريف المياه من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة في المحيط.

وكما حدث في المرحلة الأولى، تخطط شركة تيبكو لتصريف نحو 7800 طن من المياه المعالجة المحتوية على التريتيوم في المحيط الهادئ من 10 صهاريج تخزين في المحطة المعطوبة، موقع الانهيار الثلاثي الذي وقع بسبب زلزال وتسونامي مارس/آذار 2011، في شمال شرق اليابان على مدى نحو 17 يوما.

وقررت شركة تيبكو إجراء المرحلة الثانية بعد التأكد من مستويات تركيز أقل من المستوى القياسي للتريتيوم والمواد المشعة الأخرى في عينات المياه المعالجة وعدم العثور على أي مشاكل في المرافق والمعدات بعد استخدامها في المرحلة الأولى.

وفي المرحلة الأولى التي تمت في الفترة ما بين 24 أغسطس/ آب و11 سبتمبر/ أيلول، قامت شركة تيبكو بتصريف 7788 طنًا من المياه المعالجة في نقطة تبعد حوالي كيلومتر واحد عن المحطة بعد تخفيفها بمياه البحر.

وحتى الآن، لم يتم اكتشاف مستويات أعلى من الحد المسموح به من التريتيوم في مياه البحر التي تراقبها شركة تيبكو ووزارة البيئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)