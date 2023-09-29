هوندا ستطلق أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها على نطاق واسع في أمريكا الشمالية العام القادم

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نيويورك - (جيجي برس) -- قالت وحدة أمريكية تابعة لشركة صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور يوم الخميس إنها ستطلق أول طراز من السيارات الكهربائية يتم إنتاجه بكميات كبيرة في أمريكا الشمالية في بداية عام 2024.

السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ”هوندا برولوغ“، التي ستصل إلى أسواق الولايات المتحدة وكندا، تم تطويرها بالتعاون مع شركة السيارات الأمريكية العملاقة جنرال موتورز. من المقرر أن يتم تصنيع هذا الطراز في مصنع تابع لشركة جنرال موتورز.

ومن المتوقع أن تكون هوندا برولوغ أول نموذج من قبل شركة صناعة سيارات يابانية مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية الفيدرالية المقدمة للأشخاص الذين يشترون السيارات الكهربائية.

وبمدى قيادة يصل إلى حوالي 480 كيلومترًا، سيتم تجهيز السيارة الجديدة ببطاريات ليثيوم أيون ألتيوم التي طورتها شركة جنرال موتورز ونظام المساعد الرقمي المدمج من غوغل.

ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار من 40 ألف دولارًا على الأقل، مع وصول الإعفاءات الضريبية إلى 7500 دولار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)