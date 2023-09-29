زيادة الأجور بنسبة 1% لزيادة عدد العاملين بمقدار 160 ألفاً في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن زيادة الأجور بنسبة 1% بين جميع العاملين في اليابان من شأنها أن تعزز فرص العمل في البلاد بنحو 160 ألف شخص، كما ستشهد زيادة الأجور أيضًا دعم الاستهلاك والإنتاج.

وقالت الوزارة في تقريرها لعام 2023 حول اقتصاد العمل، إن زيادة الأجور من المرجح أن تشجع على مزيد من نمو الأجور، مشددة على أهمية تحقيق زيادات مستدامة في الأجور لتحقيق دورة اقتصادية حميدة.

وقدرت الوزارة أنه إذا تم رفع أجور جميع الموظفين بنسبة 1٪، فإن الاستهلاك، وخاصة الإنفاق المتعلق بالأنشطة التجارية وقطاع العقارات، سيزداد.

وقالت الوزارة إنه نتيجة لذلك، سيتم تعزيز الإنتاج بمقدار 2.2 تريليون ين في جميع أنحاء اليابان.

وأضاف التقرير السنوي أن التوظيف سيزداد أيضًا، خاصة في قطاعي التجارة والخدمات الاستهلاكية، لمعالجة الزيادة في الطلب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)