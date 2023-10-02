اليابان تسعى للحصول على أمر من المحكمة لحل كنيسة التوحيد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قررت وزارة الثقافة اليابانية أن تطلب من محكمة منطقة طوكيو إصدار أمر بحل جماعة كنيسة التوحيد الدينية المثيرة للجدل بموجب قانون المؤسسات الدينية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم السبت.

ومن المحتمل أن تناقش لجنة استشارية لوزارة الثقافة هذه القضية في وقت قد لا يتعدى 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد عكف مسئولو الوزارة على التحقيق فيما يزعم عن ممارسات تسويقية مشبوهة للجماعة الدينية وقيامها بحث أتباعها على تقديم تبرعات طائلة. وقد قام المسئولون بتوجيه أسئلة رسمية إلى الجماعة وأجروا مقابلات مع أتباع سابقين لها.

وخضعت الجماعات الدينية، بما في ذلك كنيسة التوحيد، للتدقيق في اليابان بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص في يوليو/تموز 2022 على يد رجل كان لديه ضغينة ضد كنيسة التوحيد ويعتقد أن آبي له علاقات بالجماعة.

وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تأمر بحل مؤسسة دينية عندما ترتكب عملا ينتهك القوانين والقواعد ووجد أنه يضر الصالح العام بشكل كبير.

وتقول مصادر حكومية إن هناك أدلة موضوعية كافية على أن ممارسات الجماعة كانت ممنهجة وخبيثة ومتواصلة.

وتدفع الجماعة التي عرفت سابقا باسم كنيسة التوحيد بأن أنشطتها ليست ممنهجة ولا خبيثة ولا متواصلة وأنها لا تستوفي شروط استصدار أمر بحلها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)