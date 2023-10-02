الأميرة كاكو تحتفل بمرور 110 أعوام على وجود المرأة في جامعات اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- حضرت الأميرة اليابانية كاكو حفلًا أقيم يوم السبت بمناسبة مرور 110 أعوام على التحاق النساء بالجامعات في اليابان.

فتحت جامعة توهوكو الإمبراطورية، سلف جامعة توهوكو في مدينة سينداي شمال شرق اليابان، أبوابها لثلاث نساء في عام 1913، وأصبحن أول طالبان جامعيات في اليابان.

خلال الحدث الذي أقيم في حرم كاواوتشي بجامعة توهوكو في ذلك اليوم، قالت الأميرة، الابنة الثانية لولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، إن قبول النساء الثلاث قبل 110 سنوات كان ”خطوة مهمة“ نحو تعليم المرأة.

وأعربت عن أملها في مجتمع يُتاح فيه لجميع الناس مجموعة واسعة من خيارات الحياة.

عادت الأميرة كاكو إلى طوكيو يوم الجمعة بعد تعافيها من فيروس كورونا. وكانت نتيجة اختبارها إيجابية خلال زيارة لمحافظة توتوري بغرب اليابان في 23 سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)